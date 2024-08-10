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В КНДР пообещали ликвидировать последствия ливней без посторонней помощи

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал ликвидировать ущерб без посторонней помощи

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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал ликвидировать ущерб от ливней в КНДР без посторонней помощи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом он поблагодарил зарубежные страны и международные организации за готовность оказать гуманитарную помощь районам Северной Кореи, пострадавшим от ливней и затопления.

Он отметил, что КНДР считает самыми важными во всех сферах и процессах государственного дела глубокое доверие к народу и метод работы, опирающийся на собственные силы.

До этого сообщалось, что Северная Корея обратится за помощью к «самым искренним друзьям» в России, если в ходе ликвидации последствий удара стихии потребуется поддержка.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей в стране было затоплено более четырех тысяч домов.

Ранее пограничники КНДР получили 250 пусковых установок новых баллистических ракет.

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