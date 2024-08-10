Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец ушел в гости к другу, спустя несколько дней их тела нашли в соседней квартире

В Петербурге в квартире обнаружили двоих мертвых молодых людей

close
100%
Shutterstock

В Петербурге пропавшего молодого человека нашли в соседней квартире мертвым, рядом со знакомым. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе города. В полицию обратилась женщина и рассказала о пропаже 23-летнего сына. По ее словам, работавший курьером молодой человек ушел к соседу за два дня до обращения, но в какой-то момент перестал отвечать на звонки родственницы. Женщина добавила, что ранее подобных ситуаций в семье не возникало.

Полицейские и спасатели прибыли к соседней квартире, из которой доносился трупный запах. Внутри они обнаружили тело пропавшего, в помещении нашли мертвого 24-летнего владельца квартиры. Точная причина произошедшего неизвестна.

«По предварительным данным, следов насилия на телах не было», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кузбассе семилетний мальчик вышел из дома с самокатом и пропал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами