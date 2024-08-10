Петербуржец ушел в гости к другу, спустя несколько дней их тела нашли в соседней квартире

В Петербурге пропавшего молодого человека нашли в соседней квартире мертвым, рядом со знакомым. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе города. В полицию обратилась женщина и рассказала о пропаже 23-летнего сына. По ее словам, работавший курьером молодой человек ушел к соседу за два дня до обращения, но в какой-то момент перестал отвечать на звонки родственницы. Женщина добавила, что ранее подобных ситуаций в семье не возникало.

Полицейские и спасатели прибыли к соседней квартире, из которой доносился трупный запах. Внутри они обнаружили тело пропавшего, в помещении нашли мертвого 24-летнего владельца квартиры. Точная причина произошедшего неизвестна.

«По предварительным данным, следов насилия на телах не было», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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