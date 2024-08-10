Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошла выставка декоративного искусства

Более 6,5 тыс. человек посетили выставку «Очей очарованье» в Егорьевске

close
100%
Министерство культуры и туризма Московской области

В Егорьевском историко-художественном музее завершилась выставка декоративного искусства «Очей очарованье», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего выставку посетили более 6,5 тыс. человек.

Экспозиция была посвящена 225-летию со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина.

Всего на выставке были представлены работы 35 художников.

В собрании Егорьевского музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII–XX вв.): стекло и фарфор, металл и шитье, резная кость и расписное дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами