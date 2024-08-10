В Подмосковье прошла выставка декоративного искусства

В Егорьевском историко-художественном музее завершилась выставка декоративного искусства «Очей очарованье», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего выставку посетили более 6,5 тыс. человек.

Экспозиция была посвящена 225-летию со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина.

Всего на выставке были представлены работы 35 художников.

В собрании Егорьевского музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII–XX вв.): стекло и фарфор, металл и шитье, резная кость и расписное дерево.