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Пожилые туристки поехали в Приморье и попали под камнепад на водопаде

В Приморье две туристки попали под камнепад после того, как сошли с тропы

Пенсионерки посетили водопад в Приморье и попали в больницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на территории Кравцовских водопадов. Туристки из Амурской области в возрасте 76 и 60 лет решили прогуляться по тропе, но в какой-то момент подошли к навесной скале в районе водопада «Сказка». Там на них рухнула часть отколовшейся скалы.

«В результате туристки получили травмы и им оказана медицинская помощь», – поделились в ведомстве.

О том, какие повреждения получили путешественницы, не сообщается. Известно, что зона, в которой оказались пенсионерки, считалась опасной.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых вынесут процессуальное решение.

В СК Приморья напомнили о том, что стоит избегать потенциально опасных мест, рядом с которыми есть предупреждающие таблички.

Ранее в Турции от камнепада пострадали двое россиян.

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