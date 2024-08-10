Почти 600 пар зарегистрировали брак в Подмосковье в красивую дату

В Подмосковье около 600 пар зарегистрировали брак в красивую дату, 8 августа, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, почти 30 пар выбрали для заключения брака парки Подмосковья.

«В регионе можно выбрать для регистрации брака абсолютно любую площадку — от стильной вечеринки до семейного торжества в частном доме», — отметила она.

Болатаева добавила, что в зеркальную дату, 24 августа, более 700 пар планируют официально оформить брак.

Также в ведомстве уточнили, что летний свадебный сезон подходит к завершению, но у пар есть возможность организовать регистрацию брака на свежем воздухе, пока позволяют погодные условия.