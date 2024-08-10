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Запорожская область сможет обеспечить Россию марганцем

Роснедра: Запорожская область сможет обеспечить РФ марганцем

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BJP7images/Shutterstock/FOTODOM

Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области сможет обеспечить Россию собственным марганцевым сырьем. Об этом РИА Новости сообщил советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.

«Хочется отметить Больше-Токмакское месторождение марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 млрд тонн. В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем», — сказал Олейник.

До этого в тюменских реках обнаружили экстремальное содержание азота и марганца. Специалисты зафиксировали высокие загрязнения.

Также ученые из Института экологии горных территорий имени А.К. Темботова Российской академии наук провели исследование двух ледников на горе Эльбрус. Результаты показали, что ледник Гарабаши оказался сильно загрязнен цинком и медью.

Ранее в России добились ускорения изучения горных пород в сотни раз.

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