Открыта горячая линия по поиску родных пострадавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук в Telegram-канале.

На номер 800 250 56 29 можно позвонить, если потеряна связь с близкими и родственниками из-за ЧС в регионе. Линия будет работать круглосуточно.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.