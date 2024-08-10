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Умер пострадавший при атаке дронов на Липецкую область

Пострадавший при атаке дрона ВСУ на Липецкую область мужчина умер в больнице

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Shutterstock

Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область, скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Умерший — мужчина 1997 года рождения, уроженец Красноярского края. Он поступил в медицинское учреждение с тяжелой травмой — осколочным проникающим ранением головы. В правительстве заверили, что нейрохирурги липецкой больницы делали все возможное, чтобы спасти пациента, после выполнения комплекса предоперационных обследований он был прооперирован. Однако, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время в реанимации больницы скорой медицинской помощи остается еще один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение, их состояние опасений не вызывает.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В результате удара возникли масштабные разрушения, включая возгорание на военном аэродроме. Для устранения последствий и обеспечения безопасности в Липецком муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стала известна цель атаки ВСУ на Липецк.

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