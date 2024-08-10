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В Аргентине учебный самолет врезался в кислородный завод

Continental: в Аргентине самолет врезался в кислородный завод и попал на камеру

В Аргентине самолет Cessna 152 врезался в кислородный завод крупнейшего энергооператора страны Air Liquide и попал на камеру. Об этом сообщает издание Continental.

Летчика спасти было невозможно. Авиакатастрофа произошла неподалеку от Альвеара. Сразу после падения самолета на заводе начался пожар, который удалось локализовать через 15 минут. Из-за риска воспламенения жидкого кислорода, хранящегося на складе возле места падения самолета, персонал завода и соседнего объекта был эвакуирован.

Упавший самолет принадлежал авиаклубу. Находившийся на борту пилот налетал лишь 30 часов. По словам свидетелей, в момент крушения двигатель воздушного судна издавал характерный звук, позволявший допустить, что в нем закончилось топливо.

Издание Pregon сообщило, что Cessna 152 управлял 46-летний Хуан Мануэль Медина. Незадолго до авиакатастрофы он публиковал в социальных сетях изображения взрывов. Отмечается, что мужчина был бывшим сотрудником завода, в который врезался его самолет.

Ранее в Бразилии разбился пассажирский самолет.

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