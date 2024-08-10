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В Белгородской области отменили ракетную опасность

МЧС: ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщил региональный МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ракетная опасность в регионе была объявлена в 08:18. Людей просили спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Утром 10 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Репяховка в Белгородской области.

Вечером 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Один человек получил ранения. Атакам ВСУ также подверглись четыре населенных пункта: села Ясные Зори, Политотдельское, Новостроевка-Первая, Пороз.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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