Береговая охрана США заявила об обнаружении российского судна рядом с Аляской

Береговая охрана США (USCG) 5 августа заявила об обнаружении российского судна рядом с Алеутскими островами на Аляске.

Отмечается, что судно было зафиксировано во время патрулирования в 30 морских милях (56 км) к юго-востоку от пролива Амукта. По данным USCG, судно под флагом Российской Федерации проходило в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны Соединенных Штатов».

Известно также, что судно Береговой охраны не выходило на связь с российским, но проследовало за ним.

В июле телеканал ABC News сообщал, что катер Береговой охраны США Kimball, осуществляющий плановое патрулирование в Беринговом море, обнаружил несколько китайских военных кораблей в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США.

В июне корабли американских Военно-морских сил следили за визитом кораблей Военно-морского флота России на Кубу.

Ранее были обнаружены обломки легендарной американской субмарины, пропавшей 80 лет назад.