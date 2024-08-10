В Краснодарском крае прошли массовые обыски у членов секты «Фалуньгун»

В Краснодарском крае прошли массовые обыски у представителей местной ячейки китайской секты «Фалуньгун». Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

«Всю прошедшую неделю в Краснодарском крае шли обыски у функционеров краснодарской ячейки религиозного движения «Фалуньгун», — рассказал агентству источник.

Он уточнил, что обыски прошли по 19 адресам участников «Фалуньгун» в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. В результате найдены запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа» и «Фалуньгун».

В начале мая в Москве силовики задержали четверых последователей китайской секты «Фалуньгун», признанной нежелательной и запрещенной в России.

Движение «Фалунь Дафа» появилось в 1992 году в Китае, вскоре власти КНР запретили его, признав движение тоталитарной сектой, опасной для здоровья и жизни последователей. Число последователей в Китае достигает нескольких миллионов. В 2020 году решением Генпрокуратуры РФ организация была признана на территории России нежелательной.

Ранее Минюст РФ обновил список нежелательных организаций.