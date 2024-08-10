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В Охотском море зафиксировали землетрясение

JМА: землетрясение магнитудой 6,8 произошло в море к востоку от Сахалина

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Охотском море к востоку от острова Сахалин. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По данным ведомства, эпицентр был в южной части Охотского моря (47,4 градуса северной широты, 145,6 градуса восточной долготы), очаг залегал на глубине примерно 490 км. Однако угрозы цунами не обнаружили.

Накануне землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Канагава рядом с Токио. По данным экспертов главного метеорологического управления Японии, очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет.

В самом Токио ощущались толчки силой четыре балла. При этом специалисты не связывают это землетрясение с подземными толчками, которые произошли в районе острова Кюсю. О них специалисты говорят, что они, предположительно, могут иметь отношение к ожидаемому на юго-востоке Японии землетрясению разлома Нанкай.

Кроме того, специалисты предупреждали о риске возникновения мощного цунами вдоль побережья Тихого океана от южного острова Окинава до Токио и соседних префектур.

Ранее метеорологи предупредили о возможности афтершоков после землетрясения в Японии.

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