Суд арестовал столичную квартиру дочери главного кадровика Минобороны РФ

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документу, общая площадь объекта недвижимости превышает 105 квадратных метра. Квартира находится на западе столицы в ЖК бизнес-класса, в районе Рублевского шоссе. Рыночная стоимость такого жилья составляет порядка 50 млн рублей.

В минувший четверг главный кадровик Минобороны не признал вину в получении особо крупной взятки. Представитель защиты генерала, адвокат столичного Адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марина Финкель, подчеркнула, что намерена доказать невиновность Кузнецова. В ближайших планах — подача кассации на решение оставить его под стражей.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.