На борту разбившегося в Бразилии самолета находился 61 человек

Один из пассажиров опоздал на разбившийся в районе бразильского города Виньеду самолет, пишет издание G1.
Таким образом, на борту самолета во время аварии находился 61 пассажир — четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Ранее этот же новостной портал сообщал, что борту находились 58 пассажиров.
До этого портал G1 сообщал, что самолет рейса 2283, выполнявший перелет из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло), не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам.
До 13:20 часов полет проходил нормально, а после 13:21 часов самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.
В МИД РФ сообщили, что россиян среди пассажиров не было.
Ранее самолет Трампа экстренно сел в Монтане.