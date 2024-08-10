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На борту разбившегося в Бразилии самолета находился 61 человек

G1: один пассажир опоздал на разбившийся в Бразилии самолет

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Телеграм-канал РИА Новости

Один из пассажиров опоздал на разбившийся в районе бразильского города Виньеду самолет, пишет издание G1.

Таким образом, на борту самолета во время аварии находился 61 пассажир — четыре члена экипажа и 57 пассажиров. Ранее этот же новостной портал сообщал, что борту находились 58 пассажиров.

До этого портал G1 сообщал, что самолет рейса 2283, выполнявший перелет из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло), не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам.

До 13:20 часов полет проходил нормально, а после 13:21 часов самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.

В МИД РФ сообщили, что россиян среди пассажиров не было.

Ранее самолет Трампа экстренно сел в Монтане.

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