Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшие в «Крокусе» могут получить помощь от частного фонда

Фонд Магомаева передаст финпомощь для более чем 300 пострадавших в «Крокусе»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Фонд Магомаева передаст финансовую помощь для более чем 300 пострадавших в концертном зале «Крокус сити холла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«В фонд обратились более 300 пострадавших в теракте 22 марта 2024 года. Обработка всех поступивших документов продлится до конца августа. В начале сентября на заседании специальной комиссии по рассмотрению заявок будут сформированы категории пострадавших, а также распределены средства между ними», — сообщили в фонде.

На данный момент на счете фонда числится около 140 млн рублей — большую часть суммы собрали владельцы Crocus Group Араз и Эмин Агаларовы, а также неравнодушные граждане и другие организации.

До этого генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что сотрудничает со Следственным комитетом России в расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям.

Ранее Россия предостерегла от возложения ответственности за теракт в «Крокусе» исключительно на ИГ (организация запрещена в России).

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами