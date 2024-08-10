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Стало известно, как можно затормозить старение без лекарств

Nature Cell Biology: обнаружен механизм торможения старения с помощью голодания

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Ученые Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) совместно с коллегами из других научных учреждений пришли к выводу, что при помощи прерывистого голодания можно затормозить процесс старения организма. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Cell Biology.

В публикации подчеркнули, что прерывистое голодание способствует повышению устойчивости и выживаемости клеток. Исследование провели на нематодах, дрожжах, плодовых мушках, мышах, а также — линии клеток человека.

Ограничение калорийности меню, по мнению ученых, тоже способствует долголетию.

До этого ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что сокращение ежедневного потребления калорий на 20% и более не влияет на уровень энергии, необходимый для физической активности. По словам исследователей, их открытие может быть полезно для людей, желающих привести себя в форму и сталкивающихся с проблемой сохранения массы вопреки тренировкам и дефициту калорий.

Ранее исследователи раскрыли приемы, позволяющие существенно снизить потребление калорий.

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