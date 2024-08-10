Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми

Многодетная мать Юлия Логинова в рамках дела о продаже младенцев признала вину и активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вину Логинова признала в полном объеме», — уточнили с сообщении.

Обвиняемая заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в удовлетворении ей отказали.

Следователи изъяли документы из медучреждений, где были рождены проданные дети. В деле есть свидетельские показания, подтверждающие причастность фигурантов к торговле новорожденными, а также заключения молекулярно-генетических экспертиз.

В конце 2023 года черный рынок по торговле детьми раскрыли в Москве в ходе расследования дела многодетной матери Юлии Логиновой. Сотрудники неких «благотворительных фондов» искали в сети женщин, желающих прервать беременность на позднем сроке, и приглашали их в Москву, обещая помочь с получением справки для аборта. В столице их убеждали родить и забирали детей.

Ранее в деле о торговле младенцами в Москве появилась еще одна обвиняемая.