Синоптик предупредил о подтоплениях на Дальнем Востоке

Сильные дожди на Дальнем Востоке создадут условия для повышения уровня воды в водоемах. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, интенсивные осадки ожидаются на юге Дальнего Востока: в Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской области и в Приморье.

«Почва переувлажнена, поэтому все осадки, <…> попадают в русло рек, вызывая подъем до опасных отметок», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что волна половодья перемещается от притоков Уссури из Приморья в Хабаровский край.

До этого в населенных пунктах Забайкалья ввели режим ЧС. В Агинском районе и Петровск-Забайкальском округе Забайкальского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. В правительстве региона напомнили, что в реке Баляга резко поднялся уровень воды. Из-за этого было подтоплено 48 приусадебных участков и 21 дом.

Ранее жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения.