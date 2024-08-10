При падении самолета в Бразилии никто не выжил

В крушении самолета, совершавшего рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло) в Бразилии, никто не выжил. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на префектуру Виньеду.

«Никто не выжил», — подтвердили в префектуре.

До этого портал G1 сообщал, что самолет не подавал сигнала бедствия перед крушением и был в исправном состоянии, так как допускался к полетам.

Полет проходил нормально до 13:20 часов. После 13:21 часов самолет перестал выходить на связь, не подавал сигнала бедствия и не сообщал о неблагоприятных погодных условиях.

Отмечается, что самолет был сертифицирован для полетов без ограничений. На борту находились 61 человек: 4 члена экипажа и 57 пассажиров, а не 62, как сообщалось ранее.

Также Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ МИД РФ) сообщил в своем Telegram-канале, что россиян не было на борту упавшего в Бразилии самолета.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.