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Немецкий город прекратил прием украинских беженцев

Пирмазенс прекратил прием беженцев с Украины из-за их наплыва

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Global Look Press

Власти немецкого города Пирмазенс (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) заявили, что приостанавливают прием украинских беженцев из-за перегрузки социальной системы. Об этом сообщила газета Welt.

В статье отметили, что в середине лета квота на прием была превышена на 82,6%. Из-за этого украинцев распределяют по ближайшим центрам первичного размещения. Приостановка необходима, чтобы не допустить «угрозы перегрузки городского сообщества». Исключение сделают только для тех беженцев, которые имеют в германии жилье и работу, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. С февраля 2022 года Пирмазенс, население которого менее 41 тыс. человек, принял почти 900 украинских беженцев.

5 августа стало известно, что польскому бизнесу не хватает мигрантов с Украины: уже в настоящее время в республике не заполнены 112 тысяч рабочих мест, и это не предел. При этом в Польше работают 1,16 миллиона иностранцев — в 11 раз больше, чем было 10 лет назад.

Ранее Швейцария стала чаще отказывать украинцам в убежище.

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