Режим КТО ввели в трех регионах России

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ведомстве уточнили, что это сделано для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны Украины. В комитете напомнили, что ВСУ предприняли беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде регионов страны.

КТО введен по решению директора ФСБ РФ Александра Бортникова. На территориях этих регионов действуют временные ограничения. отселение граждан в безопасные районы, усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта, отключение связи, запрет продажи оружия и спиртных напитков.

До этого режим контртеррористической операции объявили в Брянской области, а затем — в Курской. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Режим КТО — это специальный режим, вводимый для проведения оперативных мероприятий против террористов или групп, подозреваемых в террористической деятельности.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».