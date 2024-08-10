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Названа причина падения самолета в Бразилии

Профессор Уотерхау: причиной падения самолета в Бразилии могло стать обледенение

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РИА Новости' class="item-image" >
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Причиной падения самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Паулу могло стать обледенение. Об этом заявил профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус, передает ТАСС.

«На опубликованных видеокадрах [авиакатастрофы] четко виден случай плоского штопора», — отметил эксперт.

По его словам, это подтверждает, что самолет пересекал зону сильного обледенения и от этого его полет замедлился.

По мнению Уотерхауса, лед мог образоваться так быстро, что пилот просто не успел предпринять «необходимые действия».

Накануне вечером стало известно, что на юго-востоке Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Он выполнял внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ МИД РФ) уточнил, что россиян не было на борту упавшего в Бразилии самолета.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.

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