В МВД Дагестана сообщили новые данные по обстрелу полицейских чеченцем в никабе

Уроженец Чечни Али Демильханов еще в 2017 году совершил первое вооруженное нападение на полицейских, и разыскивается с 2013 года по подозрению в участии в бандитском подполье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по Дагестану.

«Последняя «вылазка» была им совершена в Дагестане в середине сентября 2017 года <...> По полученной сегодня информации, он скрывается на территории Республики Дагестан и для передвижения по территории республики, с целью сокрытия личности, использует никаб», — сообщили в МВД Дагестана.

При этом в федеральный розыск Демильханов был объявлен еще в 2013 году, за предыдущие преступления и находясь под подозрением в участии в бандподполье.

До этого стало известно, что в Дагестане разыскивают мужчину, который обстрелял полицейских, будучу одетым в закрывающую все тело женскую одежду и никаб.

Он сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся, ранив двух полицейских. Их госпитализировали.

Ранее было опубликовано видео с террористами, стрелявшими в спину полицейским в Махачкале.