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В МИД РФ сообщили, что россиян на упавшем в Бразилии самолете не было

МИД РФ: россиян на самолете, упавшем в Бразилии, не было

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Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ МИД РФ) сообщил в своем Telegram-канале, что россиян не было на борту упавшего в Бразилии самолета.

«По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан РФ от местных властей не поступало», — говорится в сообщении.

Самолет ATR-72 «Voepass Linhas Aéreas», совершавший рейс Каскавел - Гуарульос, упал на юго-востоке Бразилии в районе города Виньеду. На борту в момент крушения находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

До этого в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28. Самолет находился на высоте около 120 метров, в какой-то момент у него отказал двигатель, тогда пилот принял решение об экстренном приземлении.

В результате самолет пронесся по траве поля для гольфа около 60 метров и врезался в магазин. Возгорания после крушения не последовало.

Ранее в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100.

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