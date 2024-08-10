Замедление YouTube в России оказывает значительное влияние на рынок инфлюенсеров. За этот недолгий период агентства успели столкнуться с жалобами пользователей на медленную загрузку видео, что приводит к уменьшению просмотров и взаимодействий. В результате блогеры видят снижение доходов от рекламы и спонсорских соглашений. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Никишина, директор по внешним коммуникациям креативного агентства БЛИЖЕ.

По ее словам, в марте 2022 года случился первый виток этой истории с выведением YouTube из эксплуатации в России. Иностранный видеохостинг полностью приостановил монетизацию российских блогов, а потом начались удаления многомиллионных каналов, только с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, поэтому многие блогеры стали переходить на наши платформы или, по крайней мере, дублировать свой контент.

«Таким образом Google подготовил наш инфлюенс к плавному переходу на отечественные площадки. VK видео, Rutube, Дзен стали основными направлениями для диверсификации контента. После замедления работы YouTube произошла вторая волна интереса к этим платформам. Первые две социальные сети уже попали в топ-3 самых скачиваемых приложений в России по версии App Store, опередив всех иностранных конкурентов. Среднесуточная аудитория Rutube уже сейчас составляет более 4,4 миллионов человек», — отметила она.

Однако, по прогнозу Никишиной, все-таки агентствам и блогерам потребуются дополнительные усилия и ресурсы для создания уникального контента на каждой из этих платформ, чтобы привлечь трафик.

«Как показывает опыт других платформ, усложненная схема пользования, включающая работу VPN, сильно занижает показатели вовлечения среди российских пользователей. В прошлый раз Telegram быстро адаптировался под потребности рынка и окончательно сместил конкурентов. Поэтому мы держим руку на пульсе и наблюдаем, какие новые форматы будут предлагать наши платформы, чтобы закрепить успех предшественников. Если замедление YouTube продолжится, это, конечно, может привести к значительным изменениям в стратегии контент-маркетинга. Мы ожидаем перераспределение аудитории и пересмотр подходов к созданию и продвижению контента. Наши блогеры уже начали экспериментировать с новыми формами контента и способами взаимодействия с аудиторией. Замедление YouTube заставляет нас быть гибкими и инновационными», — подчеркнула специалист.

Основной рекомендацией остается сохранение присутствия на всех площадках.

«Наши блогеры активно адаптируются к новым условиям и модифицируют контент, используя все доступные ресурсы для поддержания его высокого качества и удержания своей аудитории. Мы продолжим поддерживать их в этом процессе, помогая находить новые платформы и технические решения для успешной работы», — резюмировала Никишина.

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