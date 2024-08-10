Продление IT-ипотеки может стать катализатором оттока IT-специалистов из Москвы

На сегодняшний день нет возможности приобрести IT-ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге, однако, для регионов такая опция сохраняется. Учитывая, что зарплаты в отрасли падают, большая часть квалифицированного персонала столкнется со сложностью приобретения жилья, если не сможет воспользоваться льготными условиями. Средняя зарплата в отрасли за второе полугодие 2023 года снизилась на 15%, до 141 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал Али Оздиев, основатель FABULA AI.

«Учитывая, что в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается дефицит высококвалифицированных IT-специалистов, данная мера опасна для кадрового потенциала перечисленных регионов. Вероятно, будет процент, который примет для себя решение трудоустроиться в региональную IT-компанию. При этом отток, в большей степени, коснется молодых спецов, у которых еще нет своего жилья», — сказал он.

По словам эксперта, в начале 2021 года бизнес столкнулся с острой нехваткой IT-специалистов для новых проектов и начал активно переманивать их, что привело к росту зарплат на 15-20%, чаще всего их нанимали удаленно, но жить они оставались в регионах.

«Сегодня мы наблюдаем, что рост зарплат в IT остановился, то есть столичные компании лишились своего главного преимущества перед региональным рынком. Данная ситуация — прекрасная возможность начать вербовку местных специалистов», — отметил Оздиев.

Эксперт отметил, что вполне вероятен массовый отток айтишников из столичных компаний. Все те региональные кадры, что в COVID выбрали удаленный формат работы, скорее всего, начнут искать работу ближе к дому, либо наоборот, примут решение о поиске работы за рубежом, с целью увеличения дохода (чтобы компенсировать разницу в ипотечных ставках разницей валютного курса).

Учитывая кадровый голод в IT сфере, сейчас ей не хватает около 700 тыс. человек, конкуренция среди работодателей будет только усиливаться.

«Что в целом хорошо для специалистов, которые не будут привязаны к одному месту работы, ведь по новому закону специалист вполне может сменить одного, подходящего по критериям работодателя, на другого. Чтобы сохранить льготы достаточно в течение трех месяцев найти место в другой IT-организации, которая входит в реестр Минцифры», — подчеркнул он.

В целом, для столичных компаний есть несколько вариантов пути: самый сложный из которых переезд в регионы (или даже релокация зарубеж), также можно усиливать свой оффер дополнительными льготами (например, компенсируя аренду жилья или ставку по ипотеке), но самым разумным будет взращивать собственные кадры.

«Мы наблюдаем пресыщение IT-рынка Junior-разработчиками, а вот middle-разработчиков действительно не хватает (с 2022, часть из них покинули страну и перешли в крупные международные ИИ-компании). Если столичные корпорации возьмут на себя процесс дообучения специалистов, они получат хороший приток квалифицированных и лояльных кадров, что в целом продуктивно скажется на всей отрасли. Ведь сейчас особый дефицит ощущается, например, среди ML-разработчиков как в столице, так и в регионах: за них ведется активная борьба», — резюмировал специалист.

Ранее выяснилось, что российские компании намерены автоматизировать оценку и адаптацию сотрудников.