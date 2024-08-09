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РФ не намерена созывать внеочередную сессию МАГАТЭ по Курской АЭС

Зампостпреда РФ Устинов: пока нет причин созывать сессию МАГАТЭ по Курской АЭС

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Россия не видит причин для созыва внеочередной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Курской АЭС. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов, передает ТАСС.

«Сессию можно созвать в любой момент. Непосредственных причин для этого пока нет», — сказал он.

Устинов выразил надежду, что поводы для созыва сессии не появятся.

В пятницу, 9 августа, Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на регион. , на станции обнаружены фрагменты и осколки. Предположительно, они происходят от сбитых ракет.

В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ (организация запрещена в России).

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