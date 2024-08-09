РФ не намерена созывать внеочередную сессию МАГАТЭ по Курской АЭС

Россия не видит причин для созыва внеочередной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации вокруг Курской АЭС. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов, передает ТАСС.

«Сессию можно созвать в любой момент. Непосредственных причин для этого пока нет», — сказал он.

Устинов выразил надежду, что поводы для созыва сессии не появятся.

В пятницу, 9 августа, Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на регион. , на станции обнаружены фрагменты и осколки. Предположительно, они происходят от сбитых ракет.

В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский дипломат заявил, что ВСУ в Курской области действуют по лекалам ИГИЛ (организация запрещена в России).