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В Кингисеппе шестилетняя девочка получила травму из-за брошенной в нее петарды

В Ленобласти задержали мужчину, который бросил петарду и попал в ребенка

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Shutterstock/InfinitumProdux

В Кингисеппе подожженная петарда прилетела в шестилетнего ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел сегодня днем в местном парке. По словам матери ребенка, двое неизвестных бросили в ее маленькую дочь взрывчатое вещество. Она привела девочку к медикам с ссадинами на ноге. Уже в 12:42 в полиции узнали о случившемся, пострадавшую же после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Вечером в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что 34-летний местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан прямо на месте происшествия. Мужчина заявил, что попал в девочку случайно. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В начале августа на Ямале подростки бросили петарду в 10-летнего мальчика.

Ранее мошенники заставили москвичку вставить в себя петарду и взорвать ее.

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