Полицейский отвлек на себя собаку, которая покусала троих человек в Астраханской области

В Астраханской области сотрудник полиции встал на пути собаки, успевшей покусать несколько человек. Об этом сообщают в УМВД по региону.

Беспризорное животное напало на людей в Лиманском районе. К моменту прибытия на место участкового собака укусила 74-летнюю пенсионерку, 34-летнюю женщину и 16-летнего подростка.

С просьбой вмешаться в полицию обратились медики, которые пытались оказать помощь пострадавшим, но не могли этого сделать из-за агрессивного поведения пса.

По прибытии сотрудник МВД увидел собаку, оскалившуюся и рычавшую на окружающих. Мужчина решил обезвредить животное, отвлек его на себя, выманил на пустырь и выстрелил.

Ранее полуторагодовалой девочке наложили 70 швов из-за нападения ротвейлера.