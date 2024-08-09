Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейский отвлек на себя собаку, которая покусала троих человек в Астраханской области

Участковый из Астраханской области спас прохожих от агрессивной собаки

close
100%
Depositphotos

В Астраханской области сотрудник полиции встал на пути собаки, успевшей покусать несколько человек. Об этом сообщают в УМВД по региону.

Беспризорное животное напало на людей в Лиманском районе. К моменту прибытия на место участкового собака укусила 74-летнюю пенсионерку, 34-летнюю женщину и 16-летнего подростка.

С просьбой вмешаться в полицию обратились медики, которые пытались оказать помощь пострадавшим, но не могли этого сделать из-за агрессивного поведения пса.

По прибытии сотрудник МВД увидел собаку, оскалившуюся и рычавшую на окружающих. Мужчина решил обезвредить животное, отвлек его на себя, выманил на пустырь и выстрелил.

Ранее полуторагодовалой девочке наложили 70 швов из-за нападения ротвейлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами