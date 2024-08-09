В Саратове мужчина устроил стрельбу на детской площадке

В Саратове мужчину задержали за стрельбу из сигнального пистолета. Об этом сообщили в полиции региона.

Сегодня утром очевидцы обратились к правоохранителям и рассказали, что во дворе одного из домов на улице Перспективная слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия первыми прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Правоохранители обнаружили стрелка на детской площадке. К этому времени 36-летний саратовец уже совершил несколько выстрелов из сигнального пистолета.

Полицейские изъяли оружие, а на владельца составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас он находится в камере для административно задержанных. О мотивах нарушителя ничего неизвестно.

Ранее в Петербурге юноша открыл стрельбу в пункте выдачи товаров и попал в голову знакомой.