Бизнесмен из Москвы обвинил полицейских в избиении во время обыска

Москвича госпитализировали после избиения сотрудниками полиции при обыске. Об этом сообщает mk.ru.

На днях в съемную квартиру на Кутузовском проспекте, которую 35-летний бизнесмен арендовал вместе с друзьями, нагрянули полицейские. Стражи порядка начали обыскивать жилье и, по словам хозяина, напали на него с кулаками.

В результате мужчина получил множественные травмы тела и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Известно, что пострадавший торгует заграничной недвижимостью. Обыск, проведенный в квартире мужчины 7 августа, может быть связан с его предпринимательской деятельностью. Силовики, как уточняется, изъяли документы и телефон бизнесмена. В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее в Пермском крае женщина обвинила полицейских в избиении ее сына-инвалида.