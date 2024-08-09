В шести районах Курской области восстановили электроснабжение

Правительство Курской области сообщило в Telegram-канале, что электроснабжение в Курчатове и еще пяти районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено.

«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», — говорится в сообщении.

9 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на трансформаторную подстанцию возник пожар. В результате часть региона была обесточена.

До этого сообщалось, что в Курскую область доставили 10 дополнительных электростанций.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.