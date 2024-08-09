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В Курской области утвердили порядок выплат пострадавшим жителям региона

Утвержден порядок выплат вынужденно покинувшим жилье жителям Курской области

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

В Курской области утвердили порядок предоставления выплат материальной помощи в размере 10 тысяч рублей тем жителям региона, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули жилье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, подать заявление можно в пунктах временного размещения (ПВР), МФЦ или органе социальной защиты населения по месту пребывания, а также удаленно — через портал «Госуслуги».

«С момента подачи до выплаты денег предусмотрено не более 6 календарных дней», — написал чиновник.

До этого в Минцифры РФ сообщили, что меры поддержки для пострадавших жителей Курской области доступны на «Госуслугах». Там для граждан предусмотрены четыре вида выплат: пострадавшим при чрезвычайной ситуации или членам семьи, которые потеряли родственника при ЧС, а также за утрату имущества или вред здоровью.

9 августа обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе продолжается отражение вторжения Вооруженных сил Украины.

Ранее очевидец рассказал о ситуации в Курске.

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