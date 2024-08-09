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Под Мурманском сошли с рельсов вагоны с углем, есть пострадавший

Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава под Мурманском

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epp.genproc.gov.ru

На станции Оленегорск в Мурманской области при перестановке состава на другой путь сошли с рельсов вагоны с углем. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, сход грузовых вагонов поезда произошел на железнодорожной станции Оленегорск при перестановке грузового состава с углем с одного пути на другой.

«При сходе вагон зацепил маневровую вышку, которая упала на здание с находящимся внутри работником», – сообщили в прокуратуре.

Пострадавшего извлекли из-под обломков и оказали первую помощь.

Транспортная прокуратура займется выяснением обстоятельств происшествия, а также проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

30 июля сообщалось, что водитель «КамАЗа» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 КазаньАдлер. В результате аварии с рельсов сошли несколько вагонов, семь из них опрокинулись. Травмы различной степени тяжести получили более сотни пассажиров, госпитализация потребовалась 30 из них, в том числе пострадали 15 детей.

Ранее в России разработали систему технического зрения для поездов.

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