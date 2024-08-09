При крушении самолета в Бразилии никто не выжил

При крушении пассажирского самолета в Бразилии погибли все 68 человек, которые находились на его борту. Об этом заявила мэрия бразильского города Валиньюс, который находится неподалеку от места авиакатастрофы, сообщает портал G1.

9 августа пассажирский самолет ATR 72 разбился в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии. Он выполнял внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс. О причинах авиакатастрофы не сообщалось.

До этого стало известно, что пропавший 6 августа на территории Приморского края легкомоторный самолет потерпел крушение, оба находившихся на борту человека погибли. Воздушное судно было обнаружено в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

Также в августе сообщалось, что в американском штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, но у него отказал двигатель. В результате пилот принял решение совершить экстренную посадку на поле для гольфа в городе Сакраменто. После приземления самолет проехал по траве около 60 метров и врезался в магазин.

Ранее самолет упал в Калмыкии.