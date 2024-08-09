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Несколько храмов Курской пострадали из-за обстрелов ВСУ

Несколько храмов Курской епархии повреждены из-за обстрелов ВСУ

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Tsafrir Abayov/AP

Обстрелы ВСУ повредили здания Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, а также три сельских храма в Курской епархии. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Отмечается, что в результате обстрелов украинских войск выли повреждены храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки), храм Рождества Пресвятой Богородицы с. Гуево Суджанского района Курской области, храм свт. Феодосия Черниговского с. Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Алексеевка Глушковского района.

Отмечается, что три священника остаются на местах без возможности эвакуироваться, связь с ними отсутствует.

До этого епископ Тартуский Даниил заявил, что как руководство церкви, так и прихожане выступают против перехода в подчинение Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата.

Ранее в Эстонии РПЦ лишили права на льготную парковку.

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