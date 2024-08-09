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На Украине за неделю задержали семь человек за диверсии

Полиция Украины: задержано семь человек за поджог авто ВСУ и релейных шкафов

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Украинская национальная полиция сообщила в Telegram-канале, что за неделю семь человек были задержаны по подозрению в поджоге автомобилей ВСУ и релейных шкафов на железных дорогах.

«В течение недели нацполиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые… жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы», — сообщили правоохранители.

Уточняется, что пять человек поджигали военные авто, еще двое — совершили диверсию на железной дороге — подожгли релейный шкаф. Среди задержанных есть организатор группы (иностранец) и трое несовершеннолетних.

Задержанным грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Накануне сообщалось, что сотрудники украинских правоохранительных органов задержали подростка из Киева, подозреваемого в поджоге военных автомобилей.

3 августа в Киеве подожгли военную машину. Как сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, инцидент произошел в одном из центральных районов города — Печерском.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области по заданию украинских спецслужб, хотел в СИЗО получить консульскую помощь Италии.

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