Глава МАГАТЭ заявил о поддержке связей с РФ и Украиной

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе Курской АЭС, призвав все стороны к «максимальной сдержанности», чтобы избежать ядерной аварии. Об этом говорится в его заявлении, на которое ссылается ТАСС.

«Я бы хотел призвать все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, которая может привести к серьезным радиологическим последствиям. Я лично поддерживаю контакт с местными властями двух стран и буду продолжать заниматься этим вопросом. Я буду продолжать информировать международное сообщество по мере необходимости», – говорится в сообщении главы ведомства.

Гросси также отметил необходимость обеспечивать целостность всех АЭС вне зависимости от их местонахождения.

До этого в МАГАТЭ заявили, что атаки Вооруженных сил Украины по Курской области не угрожают Курской атомной электростанции, расположенной в городе Курчатове. Кроме того, в сообщении международной организации добавили, что считают недопустимыми атаки на любые ядерные объекты.

Ранее Лавров сообщил, что Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS.