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Фигурант дела об убийстве Немцова вышел из колонии

Осужденный по делу об убийстве Немцова вышел из колонии и участвует в СВО

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Валерий Мельников/РИА Новости

Темирлан Эскерханов, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, освобожден из колонии и заключил контракт с Минобороны. В настоящее время он выполняет задачи в зоне СВО, сообщает ТАСС.

Темирлан Эскерханов, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, был помилован и освобожден из колонии в марте 2024 года. После освобождения он заключил контракт с Минобороны и отправился в одно из штурмовых подразделений, где сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год.

Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова не стало вечером 27 февраля 2015 года. После случившегося были задержаны Азор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев.

Последнего считают лицом, стрелявшим в Немцова. Следствие заявляло, что за голову политика мужчинам пообещали 15 млн рублей. Мотивы и личности организаторов установить не удалось. Все фигуранты дела Немцова получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

Ранее участник СВО зарезал бывшую жену и ранил ее нового мужа.

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