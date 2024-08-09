В Мурманской области закроют порт для иностранных судов

Морской порт Витино в Мурманской области будет закрыт для оказания услуг и захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)», — говорится в документе.

Кроме этого, из документа следует, что позиция «Витино» исключена из перечня российских морских портов, в которые разрешаются заходы судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками, которые были утверждены распоряжением правительства от 6 января 1997 года.

В июне в Минкомтрансе Финляндии сообщили, что российский и финский комиссары Сайменского канала решили открыть судоходный сезон с 24 июня по 31 декабря.

Ранее в мурманском порту нашли авиабомбу весом 500 кг.