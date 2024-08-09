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Правительство упростило режим перевозок беспилотников

Кабмин расширил правовой режим по грузоперевозкам беспилотников

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российское правительство расширило экспериментальный правовой режим по грузоперевозкам беспилотниками на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В настоящее время такой режим действует только на одной трассе в России — М-11 «Нева» (МоскваСанкт-Петербург).

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) также сбили над Курской областью четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Согласно закону, россияне не имеют права самостоятельно использовать средства подавления воздушных беспилотников, так называемые «глушилки». Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин.

Сегодня сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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