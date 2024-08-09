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В Турции от камнепада пострадали двое россиян

В турецкой провинции Мугла от камнепада пострадали два российских туриста

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t.me/rian_ru

В популярном среди туристов каньоне Саклыкент в провинции Мугла на юге Турции произошел камнепад, в результате которого пострадали два российских туриста. Об этом сообщает местный новостной портал Mugla gazetesi.

По данным портала, после поступления сигнала в службу экстренной помощи 112 в каньон были направлены подразделения пожарной службы Муглы. Пострадавшие российские туристы были извлечены спасателями из-под обломков и переданы медикам.

Накануне семеро российских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом в турецкой Мугле. В генконсульстве рассказали, что 8 августа около 7.00 в районе г. Милас (провинция Мугла) на трассе Бодрум-Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем.

2 мая сообщалось, что два джипа для сафари столкнулись в турецкой курортной провинции Анталья. В аварии пострадали 16 человек.

Ранее россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ.

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