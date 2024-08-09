В Турции от камнепада пострадали двое россиян

В популярном среди туристов каньоне Саклыкент в провинции Мугла на юге Турции произошел камнепад, в результате которого пострадали два российских туриста. Об этом сообщает местный новостной портал Mugla gazetesi.

По данным портала, после поступления сигнала в службу экстренной помощи 112 в каньон были направлены подразделения пожарной службы Муглы. Пострадавшие российские туристы были извлечены спасателями из-под обломков и переданы медикам.

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