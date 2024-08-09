Из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали несколько храмов в Курской области

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько храмов Курской епархии. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что пострадали Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района, храм святого Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Глушковского района, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Алексеевка Глушковского района.

В публикации сказано, что в настоящее время три священника остаются на местах, не имея возможности эвакуироваться, с ними нет связи.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что поток прибывающих в пункты временного размещения (ПВР) продолжает расти.

В настоящее время подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Всего за время боевых действий на данном направлении украинские силы потеряли до 945 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.