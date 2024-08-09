Уроженец Чечни в женской одежде и никабе открыл огонь по полицейским в Дагестане

В Дагестане разыскивают мужчину, который обстрелял полицейских. Ориентировку на подозреваемого опубликовало МВД республики.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидел стрелок, для проверки документов на автодороге Хасавюрт — Тлох.

По предварительным данным, огонь по правоохранителям открыл 41-летний Али Демильханов, уроженец Шалинского района Чеченской Республики. Он сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся, ранив двух полицейских. Их госпитализировали.

Как уточняется, злоумышленник передвигается на машине ВАЗ «111730», он одет в женскую широкую одежду темных тонов, перчатки и никаб — головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Объявлен план «Перехват».

В июле в Кремле заявили, что интересы безопасности важнее ношения никабов.

Ранее было опубликовано видео с террористами, стрелявшими в спину полицейским в Махачкале.