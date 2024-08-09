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Пьяный мужчина напал на двух девочек около полицейского участка и был задержан

В Марселе мужчина схватил девятилетнюю девочку за шею и угрожал ей расправой

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Christophe Ena/AP

Во Франции задержали мужчину, который совершил жестокое нападение на двух детей у полицейского участка. Об этом сообщает Actu17.

Ночью в полицейский участок в 1-м округе Марселя явилась 50-летняя женщина. Она в слезах рассказала, что только что ее девятилетняя дочь пострадала от рук взрослого мужчины. Затем выяснилось, в этот самый момент 46-летный пьяный местный житель напал неподалеку от отдела полиции на вторую жертву, 10-летнюю девочку. Пьяного злоумышленника задержали на месте преступления и поместили в вытрезвитель.

Дети, получившие незначительные травмы, были допрошены в присутствии своих матерей и подтвердили, что подверглись нападению. Младшая жертва рассказала, что нападавший схватил ее за шею, грубо повалил на землю и угрожал расправой. В происходящее вмешались свидетели и попытались отбить ребенка. Пострадавшие подали жалобы, ведется расследование.

Ранее неадекватная пенсионерка напала на семилетнего ребенка в Красноярском крае.

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