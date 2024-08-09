В Курской области нарастает поток прибывающих в ПВР

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поток прибывающих в пункты временного размещения (ПВР) продолжает расти.

«Провел совещание со своими заместителями. В центре внимания – размещение курян, выехавших из приграничных районов... Сейчас поток прибывающих в ПВРы продолжает нарастать, оперативно распределяем переселенцев», — сообщил он.

По его словам, ведется работа по открытию новых ПВР в районах и других регионах РФ.

Он отметил, что гуманитарная помощь поступает в регион со всей страны. Смирнов добавил, что при необходимости пострадавших отправляют на лечение в федеральные учреждения Минздрава РФ и больницы Москвы.

До этого Смирнов призвал жителей региона не публиковать кадры передвижения военнослужащих и военной техники в области. Также Смирнов призвал не вступать в диалог с незнакомцами в социальных сетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в регионе.

В настоящее время подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Всего за время боевых действий на данном направлении украинские силы потеряли до 945 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.