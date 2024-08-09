Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области нарастает поток прибывающих в ПВР

Врио губернатора Смирнов: в Курской области нарастает поток прибывающих в ПВР

close
100%
«Алексей Смирнов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поток прибывающих в пункты временного размещения (ПВР) продолжает расти.

«Провел совещание со своими заместителями. В центре внимания – размещение курян, выехавших из приграничных районов... Сейчас поток прибывающих в ПВРы продолжает нарастать, оперативно распределяем переселенцев», — сообщил он.

По его словам, ведется работа по открытию новых ПВР в районах и других регионах РФ.

Он отметил, что гуманитарная помощь поступает в регион со всей страны. Смирнов добавил, что при необходимости пострадавших отправляют на лечение в федеральные учреждения Минздрава РФ и больницы Москвы.

До этого Смирнов призвал жителей региона не публиковать кадры передвижения военнослужащих и военной техники в области. Также Смирнов призвал не вступать в диалог с незнакомцами в социальных сетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в регионе.

В настоящее время подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Север» продолжают отражать попытки вторжения украинской армии на территорию России на Курском направлении. Всего за время боевых действий на данном направлении украинские силы потеряли до 945 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами