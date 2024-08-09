В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук заявил в Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в Никопольском районе на востоке Украины.

Других подробностей в сообщении нет.

По данным официального ресурса для оповещения населения, 9 августа в Днепропетровской области пять раз объявлялась воздушная тревога.

До этого глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявлял о взрывах в Харькове.

Украинское издание «Общественное» также сообщало о нескольких взрывах в Сумской области страны.

Сообщалось также о повреждениях нескольких инфраструктурных объектов в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее армия России поразила на Украине цеха сборки беспилотников.