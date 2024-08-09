Неизвестный расстрелял автомобиль россиянина на автомойке

В Ингушетии полиция ищет человека, который совершил вооруженное нападение на машину местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

Инцидент произошел 9 августа в селе Сагопши Малгобекского района. По данным следствия, неизвестный, передвигавшийся на машине рядом с автомойкой, открыл огонь по Lada Granta, в которой находился местный житель 1990 года рождения.

В результате пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, а также личность стрелка.

До этого в Анапе полицейские открыли огонь, чтобы задержать мужчину, который гулял по городу с тесаком. Злоумышленник вел себя неадекватно и до последнего отказывался сдаваться. По словам очевидцев, его ранили в ногу.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией.