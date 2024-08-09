Министерство образования Украины утвердило принципы реформирования исторического образования в школах, оно станет украиноцентричным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Украиноцентричность в фокусе преподавания истории — министерство утвердило концептуальные принципы в системе общего среднего образования», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это необходимо, чтобы «сформировать общеобразовательный украиноцентрический курс истории с позиций вызовов современности». Планируется, что он «поможет ученику понять роль Украины в мире на разных исторических этапах».

В ведомстве подчеркнули, что ведущей содержательной линией такого курса будет становление украинской политической нации, а также борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире.

Ожидается, что украинский компонент в историческом курсе образования будет составлять не менее 2/3. При этом историю Украины и мира «будут представлять через основные явления и процессы с древнейших времен».

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации. В стране идет «война с памятниками», а также с топографическими названиями, которые связаны с советской историей. Параллельно с этим власти Украины стали активно заниматься фальсификацией истории.

Ранее в Раде высказались против переименования улиц.